Segretario Difesa Usa Lloyd Austin al vertice Asean

Giakarta, 15 nov. (askanews) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin è arrivato a Giakarta, in Indonesia, per incontrare i capi della difesa dell'ASEAN per colloqui su questioni che vanno dalla crisi del Myanmar al conflitto tra Israele e Hamas.

Gli incontri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) a Giakarta seguono l'incontro in cui Joko Widodo, presidente indonesiano paese a maggioranza musulmana, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di contribuire a realizzare un cessate il fuoco a Gaza.