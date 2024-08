Secarepay, la piattaforma per acquistare auto in sicurezza

Roma, 5 Ago. (askanews) - Andrea Capelli e un designer industriale con laurea alla facolta di Architettura al Politecnico di Milano ma la sua passione e , da sempre, focalizzata nel settore dell'automobile: "Una passione -spiega- che, unita alle competenze tecnologiche maturate nel corso della mia carriera professionale, mi ha portato a ideare una piattaforma per la compravendita di automobili che mettesse al primo posto la sicurezza e tutelasse sia il venditore che l'acquirente. Ad oggi non esiste, in Europa, un modello di marketplace analogo che permetta di vendere e acquistare un'auto in totale sicurezza, con un pagamento sicuro tramite conto di deposito a garanzia. Un po' come accade, per fare un esempio, con gli orologi di lusso o i vestiti usati..."

L'asset principale della piattaforma e la sicurezza che e stata sviluppata grazie a un accordo siglato con una multinazionale che si occupa proprio di questo tema e che ha un giro d'affari di 45 miliardi di euro: "Avendo una concessionaria d'auto - continua Capelli - uno dei punti nodali riguarda il momento del pagamento. Il compratore vorrebbe saldare una volta avvenuto il passaggio di proprieta , ma la prassi e che il denaro venga invece versato prima. Purtroppo, non sempre sussistono le condizioni perche questo avvenga. Secarepay ha trovato la soluzione a questo gap introducendo un sistema di pagamento sicuro, comodo per entrambi. I soldi vengono custoditi in un wallet virtuale che nessuno puo "toccare" fino al completamento degli step necessari per definire la compravendita. In piu , la vettura, dopo le certificazioni indispensabili, e garantita grazie ad una partnership con un'Assurance Company specializzata in garanzie auto. Il che tutela ulteriormente chi acquista".

La piattaforma sara online a settembre: "Noi crediamo -sottolinea Capelli- nella certificazione e tracciabilita di tutti i processi per evitare truffe che purtroppo, nel settore dell'automobile, sono in continuo aumento. Gli utenti che si iscrivono vengono verificati, per garantire un ecosistema sicuro che riduca a zero i rischi nella fase della compravendita. Tutto questo per tutelare le parti in gioco che altrimenti avrebbero pochi strumenti per difendersi. La nostra avventura inizia dall'Italia, ma il desiderio e , tra qualche anno, quello di sbarcare in Europa. Stiamo nel frattempo chiudendo accordi con i rivenditori di tutta Italia ai quali offriamo una vetrina online. Con un prodotto sicuro e rivoluzionario, che si aggiornera continuamente per essere sempre piu performante e competitivo".