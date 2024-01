Scuola, OSDB di Sesto S. Giovanni: inaugurati i nuovi laboratori

Milano, 29 gen. (askanews) - Inaugurati alle Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni i nuovi laboratori a disposizione dei giovani allievi che frequentano il campus. Pilastri dell'offerta formativa, i laboratori - destinati alla formazione in ambito Biomedicale, Elettronica, Elettromeccanica, Industria 4.0, Termoidraulica e Climatizzazione - hanno richiesto un impegno da parte delle Opere Sociali di circa 500 mila euro.

"I laboratori - dice don Paolo Caiani, direttore delle Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni - sono la concretezza della nostra missione per dare una possibilità ai nostri ragazzi di entrare nel mondo del lavoro con una preparazione e una professionalità di alto livello".

Le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni costituiscono una eccellenza nel panorama scolastico e formativo: qui ogni anno oltre 2500 studenti vengono formati nelle aule e nei laboratori delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei percorsi di formazione professionale, nelle attività formative post diploma degli ITS. I giovani, insieme agli insegnanti e al personale di supporto, danno vita ad una comunità della conoscenza ospitata in un complesso scolastico tra i più grandi di Europa. "Le dimensioni delle Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni sono di circa 70 mila metri quadri di strutture con 5 mila metri quadri di laboratori - dice Don Paolo - Utilizzeranno questi laboratori, studenti di tre indirizzi: l'Istituto Tecnico, il Centro di Formazione Professionale, e l'ITS che utilizzeranno questi laboratori. E sono orgoglioso di questa eccellenza proprio per il bene dei ragazzi".

Il campus si sviluppa in larga parte nel comune di Sesto San Giovanni, nel cuore di quella che storicamente è stata l'area con la più alta concentrazione di attività manifatturiere attive nel Paese. E proprio lo stretto rapporto con le realtà del lavoro del territorio è uno dei pilastri che caratterizza la comunità che si sviluppa intorno alle Opere Sociali Don Bosco di Sesto. "Collaboriamo con quasi 2.500 aziende che ci aiutano a inserire i ragazzi negli stage, negli apprendistati e nel mondo del lavoro - prosegue il direttore delle OSDB di Sesto San Giovanni - Le aziende ci aiutano a mantenere viva la realtà dei laboratori anche dandoci una mano ad ammodernare strutture, apparati e ambienti dove i ragazzi imparano il lavoro. Questa è una relazione molto proficua e le Opere Sociali cercano questa relazione con le aziende proprio per fare rete e comunità. E questo è uno dei nostri punti di forza".

L'inaugurazione dei laboratori si è svolta in occasione della festa annuale di Don Bosco alla quale hanno partecipato oltre mille persone. Tra loro, molti ex allievi del campus, e molti dei quali vicini e impegnati in forme diverse nelle attività delle Opere Sociali. "Tornare qui per noi significa tornare alle radici - dice Franco Crafa, ex allievo e ora imprenditore - Ma vuol dire anche restare in contatto con le nuove leve, capirne le differenze e dare, dove possibile dei consigli".

"Ho scoperto nel tempo tantissimi colleghi che sono anche ex allievi - aggiunge Marco Colombo che oggi lavora in una multinazionale - Quando andiamo a cercare nuove leve per l'azienda il primo occhio di riguardo lo abbiamo per chi viene da questa scuola perché sappiamo che tipo di preparazione hanno i ragazzi e soprattutto che tipo di preparazione umana viene data".

"Sicuramente la formazione e l'educazione sono una 'questione di cuore' - conclude don Paolo - e credo che se Don Bosco potesse venire qui a camminare in mezzo ai laboratori ne sarebbe veramente fiero".