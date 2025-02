Scosse sismiche a Santorini, il premier Mitsotakis invita alla calma

Roma, 4 feb. (askanews) - Immagini di Santorini dall'alto. L'isola greca, meta di molti turisti, è stata colpita da una serie di scosse sismiche che hanno spinto centinaia di abitanti a fuggire. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, parlando da Bruxelles, ha lanciato un appello a mantenere la calma, aggiungendo che le autorità stanno monitorando il fenomeno geologico "molto intenso" degli ultimi giorni.

Famosa per i suoi spettacolari panorami a picco sulle scogliere, i tramonti e per il suo vulcano dormiente, Santorini e le isole vicine del Mar Egeo sono colpite da alcuni giorni da centinaia di scosse, la più grande di magnitudo 4.9. Un comitato di esperti ha dichiarato che da sabato scorso ne sono state registrate circa 200 di magnitudo superiore a 3.0, spiegando che si tratta di un fenomeno "non legato all'attività vulcanica".

Le scosse hanno comunque spinto le autorità a inviare unità di soccorso nella zona e a chiudere le scuole. Alcune aree sono state dichiarate off-limits a causa del rischio di frane.