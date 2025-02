Scosse a Santorini, Mitsotakis sull'isola invita alla calma

Santorini, 7 feb. (askanews) - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha invitato a "mantenere la calma e ad ascoltare le istruzioni della protezione civile" durante la sua visita a Santorini, accolto dal sindaco Nikos Zorzos.

L'isola greca è da giorni scossa da un'ondata sismica senza precedenti che ha provocato un esodo di massa dei residenti e per cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza. "Speriamo che questo fenomeno finisca rapidamente e che l'isola torni pienamente al suo ritmo normale", ha aggiunto Mitsotakis.

Sette scosse successive di magnitudo superiore a 4.0 sono state registrate dall'Istituto Geodinamico di Atene, la principale autorità greca nell'analisi dei terremoti, dopo che il 5 febbraio c'è stata una scossa di 5.2, la più forte dal fine settimana.

Finora gli esperti non sono stati in grado di fornire una stima di quando l'attività sismica finirà, ma sottolineano che si tratta di un fenomeno senza precedenti.

Dal 26 gennaio sono state registrate oltre 6.000 scosse nel Mar Egeo vicino alle isole di Santorini, Amorgos, Anafi e Ios. Il portavoce del governo Pavlos Marinakis ha dichiarato che "l'intero meccanismo statale è stato mobilitato" per prepararsi a "qualsiasi eventualità". Oltre 11.000 residenti e lavoratori stagionali hanno lasciato Santorini dal fine settimana via mare e via aerea, con l'aggiunta di voli e traghetti.