Scosse a Santorini, i residenti: speriamo la situazione si calmi

Roma, 4 feb. (askanews) -. Trema Santorini, nel Mar Egeo, da giorni scossa da terremoti. Secondo le autorità greche, già seimila persone hanno lasciato l'isola delle Cicladi nelle ultime 48.

I turisti scarseggiano e gli abitanti si dividono tra chi è preoccupato e chi pensa che presto tornerà la normalità. "Stiamo affrontando con calma e pazienza questo periodo sismico, che potrebbe durare diversi giorni o addirittura qualche settimana", dice il sindaco di Santorini Nikos Zorzos.

"Non sono preoccupato - afferma un pensionato - ho vissuto il terremoto del 1956, che fu molto peggiore. C'è un po' di preoccupazione, ma niente di grave. Penso che la situazione si calmerà". "In generale, ovviamente, siamo un po' preoccupati, devo ammetterlo. Si tratta di qualcosa fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto scosse nel corso degli anni, ma sporadicamente. Queste sono numerose e molto concentrate", dichiara il proprietario di catamarani a noleggio dell'isola.

Nulla di strano, invece, per un turista giapponese: "In realtà non sono molto preoccupato per un terremoto o un vulcano, perché vengo da Tokyo. In Giappone, come sapete, abbiamo terremoti ogni giorno. Il livello dei terremoti qui è di magnitudo 4.3 o qualcosa del genere: non è molto pericoloso".

Centinaia le scosse che hanno colpito l'isola e quelle vicine, la più grande di magnitudo 4.9. Un comitato di esperti ha dichiarato che da sabato scorso ne sono state registrate circa 200 di magnitudo superiore a 3.0, spiegando però che si tratta di un fenomeno "non legato all'attività vulcanica".