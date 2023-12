Scontro tra pullman e ambulanza in galleria a Urbino: 4 morti

Urbino, 28 dic. (askanews) - È di quattro morti il tragico bilancio dello scontro tra un pullman e un'ambulanza nella galleria della Statale 73 bis che collega Urbino a Fermignano (Pesaro e Urbino).

Secondo quanto riferito dalla polizia, le vittime sono tre sanitari e il paziente che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso che, dopo l'impatto, ha preso fuoco. Ferito lievemente l'autista del bus, mentre due bambini di tre e otto anni sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale perché sotto choc e con qualche escoriazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto della Statale interessato dall'incidente.

"Una tragedia immensa. La città, e tutto il territorio provinciale, sono sconvolti dall'incidente successo nella galleria Ca' Gulino. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'incidente, a quelle del paziente e degli operatori sanitari che fino all'ultimo hanno dedicato il loro impegno alla comunità. Il pensiero va anche ai bambini e a tutti i passeggeri del pullman, che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Tragedie del genere lasciano senza parole e senza fiato". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, commentando lo scontro tra autobus e ambulanza avvenuto nella galleria Ca Gulino nel tardo pomeriggio di giovedì.