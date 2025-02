Roma, 27 feb. (askanews) - "Difendiamo i principi sanciti dalla Costituzione in cui noi crediamo. Mi ferisce quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse così la maggior parte di noi non sarebbe qui. Non ci sarei io". A dirlo è il presidente dell'Anm Cesare Parodi, parlando con i cronisti davanti alla Cassazione dove è in corso un flash mob mel giorno dello sciopero delle toghe contro la Riforma Nordio e la separazione delle carriere.