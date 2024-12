Scholz perde la fiducia, Germania verso elezioni anticipate nel 2025

Roma, 16 dic. (askanews) - Come previsto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Spd) ha perso la votazione sulla fiducia al Bundestag. Il voto è stato netto: 394 parlamentari hanno votato contro il governo, 207 a favore, 116 si sono astenuti. Ora mancano altri due passaggi formali (Scholz si è diretto dal presidente Frank-Walter Steinmeier per chiedere lo scioglimento del Bundestag), ma la strada verso le elezioni anticipate in Germania il 23 febbraio 2025 è spianata.

"Questa è la fine della seduta, e anche del semaforo (cioè della coalizione semaforo, ndr)", ha ironizzato la presidente del Bundestag, la socialdemocratica Baerbel Bas.

Prima del voto c'è stato un dibattito molto acceso in aula. Nel suo intervento Scholz ha accusato i suoi ex partner di coalizione della Fdp di "sabotare" il lavoro del governo. "La politica non è un gioco", ha detto Scholz, rivolgendosi al partito liberale, responsabile della caduta del governo.

Scholz ha usato il discorso sulla mozione di fiducia anche per illustrare il proprio programma, se dovesse essere rieletto. Ha promesso di promuovere l'energia rinnovabile, di rinnovare le infrastrutture e di rimuovere gli ostacoli burocratici, oltre a investimenti massicci nella sicurezza e difesa: "Oggi, una potenza nucleare pesantemente armata sta conducendo una guerra in Europa, a sole due ore di volo da qui. Dobbiamo investire massicciamente nella nostra sicurezza e difesa per affrontare queste sfide".