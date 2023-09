Scholz invoca la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu

New York, 20 set. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invocato la pace davanti all'Assemblea generale dell'Onu.

"I miei pensieri sono rivolti a coloro per i quali la pace è un sogno lontano ai sudanesi diventati vittime di una brutale lotta per il potere tra due signori della guerra agli uomini e alle donne del Congo orientale e, mentre parliamo, alla popolazione del Nagorno-Karabakh le cui attività militari conducono in un vicolo cieco e devono finire E naturalmente il mio pensiero va agli ucraini che stanno combattendo per la loro vita e la loro libertà, per l'indipendenza e l'integrità territoriale del loro Paese".