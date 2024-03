Roma, 12 mar. (askanews) - "Uniti si vince o si perde, divisi non si gioca nemmeno la partita". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un'iniziativa in Senato. Parlando del voto in Abruzzo ha spiegato: "Preferisco avere perso con una coalizione unita perché non abbiamo preso abbastanza voti piuttosto che avere perso magari per le divisioni nel campo delle opposizioni".