Schlein su morte Navalny: responsabilità è del regime russo di Putin

Roma, 19 feb. (askanews) - "Sono giorni in cui abbiamo appreso la notizia della morte, mentre era detenuto, di Navalny. Credo sia doveroso in queste ore per un partito che ha voluto chiamarsi democratico soffermarsi per un pensiero su questa morte, su cui occorre fare piena chiarezza perché la responsabilità è chiara, è politica ed è del regime russo di Putin". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in occasione del suo intervento alla direzione del Pd.

Schlein ha poi espresso "solidarietà" per chi "viene arrestato in Russia per esprimere dissenso pacificamente e protestare per la morte di Navalny. È l'ennesima dimostrazione del volto autocratico e oppressivo di Putin a capo di un regime spietato che non tollera le voci libere e uccide il dissenso e la libertà. Per queste ragioni oggi saremo alla fiaccolata al Campidoglio", ha concluso.