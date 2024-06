Schlein: su migranti Meloni subalterna ad alleati nazionalisti

Roma, 26 giu. (askanews) - "Che nessuno parli più di redistribuire i migranti che arrivano in Italia, non è una conquista, è una resa, la misura della vostra subalternità ai vostri alleati nazionalisti come Orban. Mentre lei fa cinici accordi sull'Albania sulla pelle dei più fragili, noi continueremo ad essere l'Albania dei vostri alleati nazionalisti in Europa". Lo ha detto Elly Schlein parlando alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

La segretaria del Pd ha aggiunto: "Faremo noi quello che la presidente del Consiglio non ha il coraggio di fare, diremo a Orban che non si possono volere solo i benefici dell'Ue se non si condividono le responsabilità".