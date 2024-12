Schlein: "penso a Jasmine, unica superstite a 11 anni del naufragio"

Roma, 14 dic. (askanews) - "Penso all'immagine di quella bambina di 11 anni, unica superstite di una strage, aggrappata alla vita fra le onde al largo di Lampedusa che ha visto il buio che cancella il confine fra il cielo e il mare inghiottire le 45 persone che viaggiavano con lei. Salvata da una di quelle ong che la destra criminalizza e a cui per decreto ha reso più difficile salvare in mare le vite come la sua. Lo ribadiamo da qua: la solidarietà non è mai un crimine". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel suo discorso all'assemblea del PD a Roma.