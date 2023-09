Schlein: Pd chiede mettere in Costituzione appartenenza Italia a Ue

Roma, 27 set. (askanews) - "Una cosa è molto chiara: se sei ambiguo sulla prospettiva europea poi quando c'è da fare le discussioni non conti. Se non ci credi non conti. Noi invece ci crediamo eccome". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein presentando il disegno di legge dei democratici per inserire l'appartenenza dell'Italia all'Ue nell'articolo 11 della Costituzione. Insieme a lei Chiara Braga, Enzo Amendola, Giuseppe Provenzano, Piero De Luca.

"Non c'è una sola sfida su cui ci giochiamo il futuro che sia risolvibile soltanto dentro i confini nazionali", ha aggiunto la Schlein. "Pensate alla crisi climatica, alla questione migratoria, alla contraddizione di essere un mercato interno all'interno del quale si trovano paradisi fiscali".