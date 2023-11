Schlein: "Non lasciare agricoltori soli nella transizione ecologica"

Roma, 29 nov. (askanews) - "L'agricoltura è sottoposta a uno stress profondo. E quindi (gli agricoltori) sono i primi a sapere che dobbiamo affrontare l'emergenza climatica. Sanno pure che c'è molto da fare, certo, perché c'è una parte di responsabilità sulle emissioni, è la scienza a raccontarcelo. Ma ciò che non possiamo permetterci è lasciare sola l'agricoltura davanti a questa sfida, anziché prendere per mano gli agricoltori e accompagnarli con le giuste misure, con le risorse, con gli incentivi che servono anche per innovare i propri processi e riuscire a ridurre gli impatti negativi sul clima": lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo all'assemblea annuale di Cia-Agricoltori Italiani a Roma.

"La chiave credo sia questa: fare una conversione ecologica che non sia contro gli agricoltori ma fatta insieme", ha aggiunto.

Gli agricoltori "da soli non ce la possono fare, lo sappiamo, forse proprio a questo può servire un maggiore investimento dell'Ue, a trovare quegli strumenti senza i quali non si può calare la conversione dall'alto".