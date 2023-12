Schlein: modello sanità di Meloni? Il ricco si cura dal privato

Roma, 20 dic. (askanews) -"Tagli alla sanità pubblica e ancora una volta la megaballa del governo sul fatto che sarebbe la manovra con il più grande investimento nella sanità pubblica. Liste di attesa che si allungano, appuntamenti per le visite specialistiche a due, tre anni, problemi concreti, difficoltà nell'accesso alle cure".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Senato in vista dell'approvazione della legge di bilancio per il 2024.

"Il modello che sta spingendo Giorgia Meloni col suo governo è un modello per cui chi è ricco va dal medico privato e salta la lista d'attesa, chi è povero ha una lista d'attesa talmente lunga davanti che sta rinunciando a curarsi".

"Assieme alle altre opposizioni abbiamo presentato degli emendamenti" alla manovra "per 4 miliardi di euro in più per la sanità, uno subito per le assunzioni del personale medico per ridurre le liste d'attesa".