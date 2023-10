Schlein: isolare Hamas ma Israele sta violando diritto internazionale

Milano, 30 ott. (askanews) - "Io vengo da una cultura pacifista, sono sempre stata molto sensibile alla questione palestinese. Che è cosa altra rispetto ad Hamas che con i suoi brutali attacchi terroristici ha dimostrato di essere nemica della causa palestinese e della legittima aspirazione del popolo palestinese a vedersi riconosciuto uno stato". Lo ha detto la segretaria del

Partito democratico Elly Schlein a Che tempo che fa sul Nove.

"Noi siamo e continuiamo ad essere ancora più oggi per la soluzione a due popoli e due stati, ma uno già esiste e ha diritto Israele a esistere in sicurezza. Però l'altro ancora manca perché non è mai stato pienamente riconosciuto e anche la Palestina, anche i palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e vivere in pace e in sicurezza. Quindi è vero, abbiamo condannato nettamente gli attacchi terroristici di Hamas sui civili israeliani ma questo non vuol dire, anzitutto, dimenticare il giudizio storico e politico sempre critico verso le politiche del governo di destra di Netanyahu, perché non dimentichiamo che il diritto internazionale era violato già prima. Oggi ci troviamo a dover condannare anche le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, ma non sono nate oggi, oggi forse stanno peggiorando, ma per il popolo palestinese in questi decenni il diritto internazionale è stato poco più che un miraggio. Allora per fermare Hamas bisogna isolare Hamas nel popolo palestinese e nel mondo arabo, questo vuol dire che colpire Hamas non può tradursi nel colpire e punire collettivamente tutta la popolazione palestinese. Perché in democrazia c'è un confine netto tra la giustizia e la vendetta e quel confine non va superato mai".