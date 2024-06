Schlein: Il PD primo partito al Sud, perché difendiamo reddito e donne

Roma, 10 giu. (askanews) - Il Partito Democratico risulta nel voto europeo il primo partito al Sud: lo sottolinea la segretaria Elly Schlein in conferenza stampa, sostenendo che dipende dalla lotta all'autonomia differenziata, e dalla politica per il reddito e per le donne. "Per noi è un risultato che ci dà grande responsabilità" ha detto Schlein. "Sicuramente una parte va alla nettezza con cui stiamo contestando l'autonomia differenziata di Calderoli e Meloni, su cui non stanno mettendo un euro e non nascondono che è ancora l'antico disegno secessionista della Lega. Del resto non si è mai visto una sedicente patriota che spacca in due il paese. Ma è dovuto anche al programma in cui abbiamo detto che senza riscatto del Sud non c'è riscatto per l'Italia, concentrandoci sui giovani e sulle donne del Sud. Io credo che questo messaggio unito all'ossessione che abbiamo per gli asili nido... perché quando mancano quei servizi soprattutto al Sud sono le donne le prime a rinunciare a lavorare. È grave dover spiegare alla prima presidente del Consiglio donna di questo paese cosa accade se il governo taglia sulla Sanità pubblica, taglia sui Comuni, riduce il numero dei nidi che costruiremo col PNRR, taglia le pensioni su Opzione Donne, quello che accade è chiaro: il carico di cura ricade tutto sulle famiglie e dentro le famiglie ricade sulle spalle delle donne".