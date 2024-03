Schlein: "Governo diviso, noi a Messina non per campagna elettorale"

Messina, 22 mar. (askanews) - "Intanto noi stiamo correndo per vincere queste elezioni (Europee) naturalmente. Il governo è già molto diviso su tanti aspetti, però vorrei ricordare che è un governo molto in ritardo sull'attuazione degli investimenti previsti per le infrastrutture, lo stesso ministero è in ritardo, anche rispetto ad altre progettualità. Si occupano di più di fare campagna elettorale che non portare risultati concreti ai cittadini. Poi speriamo che alle Europee si veda finalmente che c'è un'alternativa a questa maggioranza": lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Messina a margine di un un evento contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

"Siamo qui non per fare campagna elettorale, era da tanto che speravo di tornare a Messina, siamo qui per ascoltare questa comunità e costruire insieme risposte e proposte più efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini".