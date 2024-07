Roma, 18 lug. (askanews) - "Mi domando cosa aspetti Giorgia Meloni a chiedere a Giovanni Toti di fare un passo indietro per il bene di questa Regione, per la dignità di questa istituzione. E mi domando cosa aspetti a fare un atto dovuto, che è la richiesta di sospensione, non c'è alcun precedente in cui un governo ha tenuto a prendere polvere su una scrivania un atto dovuto come la richiesta di sospensione": lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Genova.