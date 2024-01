Scaroni (Enel): rinnovabili in aumento nel 2024, servono investimenti

Roma, 25 gen. (askanews) - "Nel 2024 sicuramente aumenteranno le rinnovabili", ma "la transizione energetica fino ad oggi è stata molto lenta, purtroppo continuiamo a mettere ogni anno più anidride carbonica dell'anno precedente, però ce la possiamo ancora fare a raggiungere gli obiettivi del 2030". Così Paolo Scaroni, presidente Enel, a margine del panel di apertura della Conferenza degli ambasciatori del Sovrano Militare dell'Ordine di Malta (SMOM) a Roma.

"Dobbiamo investire un multiplo di quello che abbiamo investito adesso in tutto il mondo, parlo del Pianeta e non di un Paese, e potremmo farcela. Dobbiamo però impegnarci tutti perché l'obiettivo da raggiungere non è facile", ha aggiunto.