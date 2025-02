Sbarcati a Napoli 41 migranti salvati nel Mediterraneo da ong

Napoli, 25 feb. (askanews) - A Napoli sono state completate le procedure di identificazione e il primo triage sanitario per i 41 migranti arrivati martedì mattina al molo Pisacane del porto partenopeo a bordo della nave Sea Eye 4. Tra le persone sbarcate, a conclusione della missione congiunta condotta da Sea Eye, Sea Watch e Mediterranea Saving Humans, ci sono anche due minori, ma nessun bambino. Ad accogliere la nave sulla banchina gli attivisti di Mediterranea Saving Humans con la presidente Laura Marmorale e il capomissione Luca Casarini.

"Ora sapremo anche le condizioni, perché noi non abbiamo i report medici che sono stati inviati dalla nave alle autorità, perché la priorità è sempre questa, che dalle navi di soccorso civile si comunica con le autorità sanitarie, tutto l'aspetto medico. Mi sembra che le persone non presentino particolari problemi".

I migranti sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica nel Mediterraneo centrale, in zona Sar Maltese: sono di nazionalità bengalese e siriana e sono provenienti dalla Libia. Nessun passeggero è in gravi condizioni di salute. Tutti sono stati trasferiti presso l'hotspot allestito all'ospedale di Mare nell'area Est della città.