Saviano in scena con "Appartenere, la vita intima del potere criminale"

Milano, 6 mag. (askanews) - Roberto Saviano arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 14 maggio 2024 con "Appartenere, la vita intima del potere criminale", l'adattamento teatrale del suo nuovo libro "Noi due ci apparteniamo" - edito da Fuoriscena.

Cos'è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Con questo nuovo accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati, Roberto Saviano disegna un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso.

Dal palco Saviano accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale.