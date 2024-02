Sardegna, Toti: cambio candidato non ha aiutato centrodestra

Genova, 27 feb. (askanews) - "Non so se Giorgia Meloni abbia scelto da sola il candidato ma credo che le vittorie come le sconfitte non abbiano mai una madre e un padre così netto.

Certamente il centrodestra ha sottovalutato la difficoltà della sfida. Il cambio di un candidato presidente, sacrificando l'uscente, sia pure con tutte le difficoltà che si portava con sé, certamente non ha agevolato la scelta degli elettori verso la coalizione di centrodestra". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Noi Moderati Giovanni Toti, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se la colpa della sconfitta del centrodestra in Sardegna sia da attribuire alla premier, a margine di una conferenza stampa a Genova.

"Le responsabilità però - ha aggiunto Toti - mi interessano davvero molto poco, a me interessa, come hanno giustamente detto i leader del centrodestra, che tutto questo serva di lezione per il futuro. Nei prossimi 24 mesi si voterà nella maggior parte delle Regioni e in molti dei principali Comuni italiani e credo - ha concluso il presidente della Regione Liguria - che si debba in qualche modo fare un tagliando".