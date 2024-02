Sanremo "scalda i motori" alla vigilia del Festival della Canzone

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Tutto pronto a Sanremo per la 74esima edizione del Festival della Canzone italiana, al via da martedì. Le vie che portano al Teatro Ariston sono piene di turisti e appassionati, gli alberghi sono presi d'assalto, un brulicare di persone lungo la via che dall'Ariston porta al Casinò. I fuochi d'artificio sul mare hanno aperto ufficialmente la settimana della kermesse più attesa dell'anno. Gli artisti sono già arrivati da giorni per le prove, così come Amadeus e Fiorello con il suo glass. Al via anche le feste delle radio, come quella di Radio Italia al Morgana dove c'è stata una autentica parata di artisti musicisti.