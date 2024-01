Sanremo, Rose Villain: Voglio parlare dell'amore imperfetto

Milano, 24 gen. (askanews) - Rose Villain è pronta a conquistare anche il palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano "Click Boom!" (Warner Music Italy)ora è pronta a conquistare anche il palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano "Click Boom!" (Warner Music Italy) La giovane artista è uno dei nomi rivelazione del 2023, con l'uscita del suo primo album "Radio Gotham" (certificato oro), la hit estiva "Fragole" con Achille Lauro, il nuovo singolo "Io, me ed altri guai", il primo live show tutto suo.

Click Boom racconta uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d'ombra: "la diffidenza, l'annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male. Una canzone con un forte dualismo, ma io voglio parlare dell'amore imperfetto, quello che ha anche una componente di tossicità".

Per Rose la partecipazione al festival è "l'opportunità di far vedere quello che so fare e il mio grande amore per la musica. Il Sanremo di Luce di Elisa è quello che mi ha fatto desiderare di fare la cantante".

Il brano sarà contenuto nel nuovo album dell'artista, "Radio Sakura" (Warner Music Italy), in uscita venerdì 8 marzo, un nuovo capitolo per Rose, il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di "Radio Gotham" è sbocciata una nuova vita.