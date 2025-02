Sanremo, la festa di Radio Italia inaugura la settimana del Festival

Sanremo, 10 feb. (askanews) - La settimana sanremese ha ufficialmente preso il via ieri sera, domenica 9 febbraio, con il party "Fuori Sanremo" di Radio Italia al Victory Morgana Bay. L'evento, ormai un appuntamento fisso, ha come sempre riscosso un grande successo, riunendo cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici, per un inizio frizzante della settimana più attesa della musica italiana. A scaldare subito l'atmosfera ci ha pensato il dj-set dei conduttori Paoletta e Mauro Marino, che hanno fatto scatenare la pista, prima di lasciare spazio all'immancabile taglio della torta, preparata per l'occasione dal celebre Chef e Ma tre Chocolatier Ernst Knam.

Radio Italia era in diretta su TikTok LIVE durante il party dal suo profilo TikTok (@radioitalia). La diretta, condotta dalla creator Cecilia Cantarano (@ceciliacantarano), è stata seguita complessivamente da più di 180 mila spettatori e ha ottenuto oltre 1,5 milioni di "mi piace".

Dall'11 al 15 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, Radio Italia trasmetterà in diretta radio e video dagli studi "Fuori Sanremo", allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo, con interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti. A condurre gli incontri saranno Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità.

Dalle 14.00 alle 14.20 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, la striscia quotidiana live "Real Time a Sanremo con Radio Italia", condotta da Francesca Leto e Mauro Marino.

Dopo il successo della prima edizione, torna il format social di Radio Italia "D'accordo o in disaccordo" condotto dall'irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency, che interagirà con i protagonisti della kermesse. Quest'anno il format sarà supportato da L'Oréal Paris.