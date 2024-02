Sanremo, Giovanni Allevi: dalla malattia nuova visione del mondo

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Il mieloma è una malattia cronica e non si vince mai questa battaglia, quindi che significa la mia presenza qui? Innanzitutto la gioia di vivere il presente, non avrei creduto da quel letto di poter essere qui per questo sono felicissimo" Così Giovanni Allevi che questa sera sarà ospite al Festival di Sanremo parlando della malattia che lo ha colpito e lo ha tenuto lontano dalle scene.

"Questa esperienza della malattia ti mette in contatto col nucleo più profondo della fragilità umana, che è terribile da attraversare ma al tempo stesso scopri la vita autentica. Il discorso che farò stasera vuole andare a evidenziare come la malattia e la sofferenza abbiano rappresentato per me l'occasione per scoprire una nuova visione del mondo e delle cose" ha raccontato Allevi in conferenza stampa prima della serata.

"Durante le lunghe degenze in ospedale ho potuto comporre musica nella mia testa e nella mia mente e mi sono accorto che questa musica è totalmente libera che dava un senso alla mia sofferenza. Ho trasformato la mia paura e il mio dolore in note" ha concluso.