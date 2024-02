Sanremo, Ghali: "Viaggiando ho ritrovato me stesso"

Sanremo, 6 feb. (askanews) - Ghali è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Casa mia (Warner Music Italy / Sto Records). Un brano impegnato, scritto a più riprese: "Parlo di questo mondo, e viaggiando tanto ho ritrovato me stesso. E' stato un anno difficile e sono addolorato per quello che succede nel mondo" ha detto.

Il rapper ha aperto le porte di "Casa Ghali", spazio inclusivo pensato da Ghali per accogliere amici e ospiti durante tutta la durata della kermesse, dal 6 al 10 febbraio, dando la possibilità di vivere più da vicino uno spaccato inedito della sua settimana sanremese in modo che tutti possano sentirsi realmente "a casa". Il progetto "Casa Ghali" con IKEA Italia si ispira alla personalità e alla vita dell'artista, che interpreta il concetto di casa come rifugio emotivo in cui trovare conforto e autenticità: un percorso visivo e sensoriale che racconta il luogo da cui tutto è partito, la sua prima casa, per un viaggio dal quartiere milanese di Baggio al palco più importante d'Italia.

Alla vigilia del suo debutto in gara come concorrente si dice eccitato e spera che il suo messaggio arrivi a più persone possibili.

L'ultima volta che ha calcato il palco dell'Ariston è stata nel 2020, in qualità di super ospite per presentare in anteprima DNA, cantando la hit -quattro volte disco di platino- "Good Times" e un medley dei suoi più grandi successi: un'esibizione cult, oltre che per l'uso di stuntman e maschere, per aver portato primo tra tutti un brano in arabo sul palco più prestigioso della musica italiana. Quest'anno torna al Festival di Sanremo partecipando per la prima volta tra i 30 Big in gara.