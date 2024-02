Sanremo, Fred De Palma: vorrei trasmettere un messaggio positivo

Roma, 2 feb. (askanews) - Fred De Palma sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano "Il cielo non ci vuole", in uscita il 7 febbraio.

"Guardavo il Festival in famiglia, era una tradizione, ho dei bei ricordi legati a Sanremo - ha detto ad askanews - è il palco più importante che abbiamo in Italia, quindi l'emozione c'è ma cercherò di nasconderla; mi piacerebbe essere capito, che la mia musica possa trasmettere un messaggio positivo a chi la ascolterà".

Sul brano che porterà all'Ariston ha detto: "Il cielo non ci vuole" è inteso in due modi: a volte sembra che la felicità non voglia accompagnarci, ma il fatto di dire: staremo bene anche all'inferno vuol dire che bisogna imparare a stare bene pure se le cose vanno male; poi è riferito a una donna ma che potrebbe essere anche la mia coscienza, è come un discorso che faccio a me stesso".

Con 28 dischi di platino e 6 ori, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, LIT Killah, Sofia Reyes e Ana Mena con cui si è guadagnato un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero, Fred De Lalma, spazia dal rap al reggaeton. Il ballo inteso come metafora della vita è sempre al centro del suo mondo musicale. Prodotto da Jvli, il brano esplora il tema di un amore travagliato che cerca di resistere a tutto, nonostante tutto e nonostante il cielo non lo voglia.

Nella serata delle cover Fred si esibirà con gli Eiffel 65, per un medley molto particolare dei più grandi successi del gruppo dance, un connubio perfetto degli hitmaker che hanno fatto ballare il mondo di diverse generazioni.

E dopo il Festival, Fred De Palma sarà in tour nei club, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date durante il mese di marzo 2024. Il tour partirà da Senigallia (AN) (16 marzo, Mamamia), per proseguire a Modugno (BA) (17 marzo, Demodè), Roma (19 marzo 2023, Orion Live Club), Padova (22 marzo, Hall) e si concluderà a Milano (24 marzo) Fabrique). Fred sarà poi in Spagna il 26 marzo a Barcellona ( Razzmatazz2) e il 27 marzo a Madrid ( Copernico live).