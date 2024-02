Sanremo, flashmob sulle note di Un ragazzo una ragazza dei The Kolors

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Dopo la prima esplosiva performance sul palco dell'Ariston, "Un ragazzo una ragazza" è già un fenomeno: ecco il video del flashmob che arriva direttamente da Sanremo, che vede protagonista Blanka, la popstar polacca da milioni di streaming, al centro anche del videoclip ufficiale del brano: su un pontile affacciato direttamente sul mare, un corpo di ballo si è esibito di una coreografia ispirata alla ginnastica aerobica sulle note del nuovo brano dei The Kolors.

Le vibes anni '80 del videoclip ufficiale mettono in scena quello che il mood del brano invita a fare automaticamente: muoversi a ritmo di musica. Protagonista del video, oltre a The Kolors, è proprio Blanka, artista polacca protagonista dell'Eurovision Song Contest 2023, che ha conquistato in poco tempo il pubblico e le classifiche globali.

"Un ragazzo una ragazza" (Warner Music Italy) è il nuovo singolo dei The Kolors, in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, porta con sé i suoni elettronici anni '80 dei quali la band ha già fatto un marchio di fabbrica.

"Un ragazzo una ragazza" è la fotografia di un primo incontro, in cui ciascuna delle due parti deve lasciare da parte la paura di fare il primo passo. Nell'epoca dei social network dove ormai il primo approccio parte spesso da un contatto virtuale, come un like o una visualizzazione di una story, The Kolors descrivono perfettamente questi momenti con una scrittura ricca di immagini evocative, che lasciano volontariamente spazio all'immaginazione su cosa potrà succedere dopo quell'incontro.

Dopo il Festival di Sanremo, The Kolors torneranno anche dal vivo con due appuntamenti imperdibili ad aprile e a giugno: il 3 aprile il concerto al Forum di Assago di Milano e il 20 giugno quello all'Auditorium Parco della Musica - Cavea di Roma. I biglietti per i concerti, prodotti e organizzati da Color Sound, sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it. RDS 100% Grandi Successi è radio ufficiale di The Kolors Forum e The Kolors Cavea.