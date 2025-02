Sanremo, Coma_Cose: è passato il concetto che il brano ha doppia lettura

Sanremo, 14 feb. (askanews) - "Cuoricini" il brano dei Coma_Cose scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in gara alla 75° edizione Festival di Sanremo ha ottenuto un grande successo in radio e sui social. La coppia artistica e nelle vita accoglie con soddisfazione il modo in cui il brano è stato recepito dal pubblico. "Sono arrivate tante testimonianze di affetto, quello che sappiamo sicuramente è che è passato il concetto che il brano ha una doppia lettura, questa è la cosa più importante per noi. A volte appunto usi magari anche la forma canzone più orecchiabile, un po' come cavallo di Troia per far passare certi contenuti, certi messaggi, del caso di questa canzone. Quindi siamo molto felici di come stia andata, di come stia andando". Grazie.

Poi hanno raccontato come è nato il brano: "La prima frase che è stata scritta è proprio quella che forse è più è stata citata come è più magnifica della canzone, che è un divano di telefono e una coppa dell'amore, anche tutto da lì, quando si va in pizzeria si vede la famosa coppia accanto che non si parla e guarda il telefono, ma non ci sarà niente conto che a volte quella coppia sei tu, è proprio che poi nel senso di tutti noi siamo quella coppia, a volte, in pizzeria o nella vita privata e quindi abbiamo detto, cavolo, è una idea per darci una scossa, per ironizzare, anche personalizzare, poi anche per riflettere". Sul fatto di essere tra i più trasmessi dalle radio e sulle piattaforme California dice: "Non me la rendo tanto eh. Comunque siamo super super felici, davvero una canzone che a noi piace tanto, ci diverte, ascoltare e fare, quindi siamo felici, mi sono sempre semplice è stata una bella sfida e siamo contenti di averla portata qui".

Dal 7 marzo sarà disponibile Vita Fusa, il nuovo album dei Coma_Cose disponibile in pre-save e pre-order nei formati vinile gold, vinile rosa e CD. Un album intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore avrà i molti colori che caratterizzano il duo, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma_Cose. L'album contiene "Cuoricini", .