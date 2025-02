Sanremo, caso collana Tony Effe: regolamento vieta marchi riconoscibili

Sanremo, 14 feb. (askanews) - "C'è una norma inserita nel regolamento del Festival e nel contratto con le case discografiche che vieta di associare l'immagine dell'artista in gara ma anche gli ospiti a marchi e loghi" ha detto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai rispondendo alla domanda sul perché è stata fatta togliere la collana al rapper Tony Effe. "Per far rispettare la normativa il controllo viene fatto da una serie di funzionari prima che gli artisti salgano sul palco. Il discrimine per togliere un oggetto è la riconoscibilità del prodotto" ha aggiunto precisando che ci sono oggetti più o meno riconoscibili al pubblico e si cerca di evitare l'esposizione di un brand.