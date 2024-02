Sanremo, Amadeus: Elena Cecchettin? "Massimo dolore, ma niente scuse"

Sanremo, 9 feb. (askanews) - L'accusa di Elena Cecchettin sull'intervento di Mare fuori al Festival di Sanremo sul tema della violenza finisce in conferenza stampa all'Ariston. "Elena non sarà invitata - risponde Amadeus - naturalmente c'è massimo dolore per ciò che è accaduto a lei e alla sua famiglia. Noi crediamo che l'intervento di Mare Fuori sia stato un intervento bello, ma rispetto il parere di Elena", conclude Amadeus. Chiamarla? "Non ho il numero e poi chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare", chiude la polemica Amadeus.