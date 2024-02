Sanremo, a Loredana Bertè il premio Mia Martini della Sala Stampa

Sanremo, 11 feb. (askanews) - "Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere... Io vorrei andare all'Eurovision, perché si tiene in Svezia, così il mio ex marito ci rimane malissimo che gli vado a rompere le scatole lì. Mi prendo una bella rivincita". Loredana Bertè, il suo Festival lo ha vinto comunque aggiudicandosi il premio della critica Mia Martini della Sala Stampa.

In conferenza aveva detto: se arrivasse il Premio della critica? "Sarebbe un onore", risponde la rocker che interpreta sul palco "Pazza". "Cosa preferisco tra vittoria e Premio critica? Tutti e due si può?

Sogno in grande. Stavolta sogno in grande, anche perché è il mio ultimo Sanremo", confessa la Bertè.

"Spero di fare una bella performance, sono contenta perchè questa canzone è diventata di tutti, questo è il motivo per cui faccio i dischi . Se vincessi la dedicherei a Mimì" aveva concluso la Bertè.