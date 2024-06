Sanità, Vietti (Acop): bene Governo su liste d'attesa

Roma, 5 giu. (askanews) - "Accogliamo con favore l'iniziativa del Governo che affronta finalmente l'annoso problema delle liste d'attesa, puntando sulla collaborazione dell'ospedalità privata. Per abbattere le liste d'attesa sono necessarie più prestazioni, e non solo nei fine settimana. Questo comporta incrementare con adeguati stanziamenti aggiuntivi il fondo sanitario nazionale. Dopo l'esperienza positiva degli interventi di elezione, il Ministero della Salute confida nei privati anche per lo smaltimento delle visite e degli esami diagnostici, primo passo verso l'uscita dalla logica dei tetti di spesa che rappresentano un freno per una sanità davvero di tutti". Lo dichiara Michele Vietti Presidente dell'Acop, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata.