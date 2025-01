Sanità, tecnologia ed innovazione nel futuro dell'ASL di Caserta

Caserta, 21 gen. (askanews) - La transizione digitale è ad oggi una delle sfide più importanti per il futuro. La tecnologia e l'innovazione avranno, infatti, un ruolo sempre più centrale, con l'obiettivo di ottimizzare servizi e processi. Grandi passi in avanti si stanno registrando anche nel servizio pubblico, con la sanità in prima linea. Ad esempio, presso il Palazzo della Salute di Caserta, è stata illustrata la rivoluzione in campo sanitario che sta avvenendo in Campania e che vede protagonista, in particolare, l'Azienda Sanitaria di Caserta. La presentazione del progetto "Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo" è avvenuta alla presenza del Direttore Generale dell'Asl di Caserta, Amedeo Blasotti e delle aziende leader del settore della tecnologia, Oracle, KPMG e Fastweb, partner del progetto di transizione digitale che l'Asl sta realizzando.

"La trasformazione digitale di tutti i processi aziendali - afferma Amedeo Blasotti - Direttore Generale dell'Asl di Caserta - è tra i principali obiettivi strategici dell'Azienda e attraverso un innovativo processo di digitalizzazione desidera mettere a sistema numerose iniziative, progettualità e processi, con la finalità del benessere sociale, assistenziale, economico e ambientale di tutti gli utenti in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità oltre che di sicurezza dei dati. Una parte del processo di transizione e innovazione riguarda le persone e il cambiamento culturale - continua Amedeo Blasotti - Ecco perché abbiamo deciso che di pari passo con l'avanzamento del progetto, digitalizzazione dei sistemi, dei processi e raccolta dati, facciamo anche degli incontri con gli addetti ai lavori, distretto sanitario dopo distretto, per illustrare loro in che modo sta cambiando la sanità e cosa devono fare loro per consentire che questa transizione sia compiuta pienamente".

Alla pianificazione di transizione digitale che innova la sanità è stato dedicato un quaderno divulgativo, una pubblicazione che intende informare puntualmente gli addetti ai lavori e il grande pubblico.

"La realizzazione di questo quaderno divulgativo - spiega Blasotti - nasce dall'esigenza di creare un "ponte" tra l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e i cittadini che ogni giorno si affidano ai nostri servizi. Abbiamo voluto raccontare con trasparenza e chiarezza i passi compiuti e quelli ancora da percorrere nel processo di trasformazione che sta coinvolgendo la nostra Azienda. L'obiettivo è duplice: da un lato, desideriamo informare gli assistiti sugli interventi innovativi e sugli investimenti in corso, dimostrando come questi si traducano in un miglioramento concreto dei servizi sanitari. Dall'altro, intendiamo sensibilizzare tutti gli attori coinvolti - cittadini, operatori sanitari, istituzioni - sull'importanza di un cambiamento che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e il modo di percepire la sanità come un servizio vicino, accessibile e orientato ai bisogni di chi ne usufruisce".

L'azione messa in campo dall' Azienda Sanitaria di Caserta si realizzerà completamente entro il 2028 e prevede investimenti per un valore complessivo di 6.700.000 euro, rispetto ai quali un importante aiuto arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).