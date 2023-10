Sangiuliano: Calvino motivo di orgoglio, ci rappresenta nel mondo

Roma, 12 ott. (askanews) -"Calvino è stato forse il più importante scrittore della seconda metà del '900. L'Italia è fatta anche della storia dei suoi scrittori, rappresentano la nazione, la sua anima e la coscienza, è giusto quindi riconoscergli questo tributo. Tra l'altro Calvino è uno degli autori più tradotti all'estero e questo credo è motivo di orgoglio per tutti quanti".

Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, all'inaugurazione della mostra, a Roma, alle Scuderie del Quirinale, "Favoloso Calvino. Il mondo come opera d'arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri" che apre domani al pubblico.

"Questa mostra è in un luogo vicino alla casa degli italiani, c'è questa identità tra l'esperienza letteraria di Calvino e la nazione italiana, Calvino è colui che ci rappresenta in tutte le librerie del mondo ancora oggi, tra l'altro questa mostra dà bene la dimensione dell'immaginario calviniano, siamo tutti formiche, come scrive" ha proseguito.