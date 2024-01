Sandra Milo, Luxuria: aveva una parola buona per tutti, era libera

Roma, 31 gen. (askanews) - "Lo so che uno dice, una donna di 90 anni, bisogna aspettarselo, ma come potevi pensare che una donna così forte, energica, giovane dentro, moderna, dolce, potesse lasciarci da un momento all'altro? Sono sicura che lei ora dall'alto ci sta guardando e sta dicendo: che carini che siete venuti al mio funerale, perché lei aveva sempre una parola buona per tutti, mai sentita parlare male di qualcuno, era dolcissima, libera, ha sempre lottato per la libertà anche degli altri, anche della comunità Lgbtq".

Così Vladimir Luxuria ha ricordato Sandra Milo ai funerali a Roma in piazza del Popolo.