Sandra Milo icona di simpatia, l'ultimo saluto tra vip e gente comune

Roma, 31 gen. (askanews) - L'ultimo saluto a Sandra Milo nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma ha visto sfilare amici, attori, volti noti della tv e tanta gente comune. La "musa di Fellini", morta a 90 anni il 29 gennaio 2024 nella sua abitazione a Roma, è stata per tutti un'icona di simpatia, una donna libera, energica, generosa a cui non mancava mai il sorriso, anche nei momenti più difficili della vita, che l'ha vista crescere tre figli da due diversi matrimoni (Debora, Ciro e Azzurra), praticamente da sola. Rose bianche sul feretro color chiaro. In tanti sono venuti a rendere omaggio alla diva italiana, nata a Tunisi nel 1933, tra cui Alberto Matano e Mara Venier: "È una donna libera, ha insegnato ad altre donne ad essere libere, questa è la cosa più importante", ha detto Venier.

E ancora avvistati Stefania Orlando, Valeria Marini, Vladimir Luxuria, Pino Strabioli, Rino Barillari, Jane Alexander, Angela Melillo ed Eleonora Daniele:

"Era ed è eterna, rimarrà sempre nel nostro grande cinema, nella televisione e soprattutto nei nostri cuori", ha aggiunto la conduttrice tv Eleonora Daniele.

"Ma poi soprattutto un'amica delle donne, un'amica delle donne", ha ricordato la ballerina e attrice Melillo. La figlia Debora Ergas, inviata de La vita in diretta, all'uscita del feretro ha dichiarato: "Mi sto sforzando di non piangere, lei non avrebbe voluto... "