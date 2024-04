Salvini: piano casa non è condono. In Parlamento entro maggio

Roma, 18 apr. (askanews) - "L'obiettivo di oggi, come abbiamo illustrato a tutti gli operatori nel corso di numerose riunioni sul piano casa, è di arrivare entro la fine di maggio all'esame di quest'Aula del Parlamento". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una interrogazione sul Ponte sullo Stretto nel corso del Question time al Senato.

Il provvedimento punta a sanare "difformità all'interno delle mura domestiche che bloccano la possibilità di vendere o comprare casa" e ad "ampliare la possibilità di cambi di destinazione d'uso" ha proseguito "e quindi si tratta nel complesso non di un condono per chi ha costruito la villa in riva al mare, lungo il fiume in aree protette o in zone idrogeologicamente pericolose".