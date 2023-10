Salvini: Per Mestre bisogna fare tutto il possibile

Roma, 4 ott. (askanews) - "Ho appena sentito Luca Zaia sulle condizioni dei 15 feriti, di cui 5 sono ancora in condizioni preoccupanti, poi è presto per dare commenti. È il momento di cercare di fare il possibile. Ieri mi diceva Zaia sono intervenute più di 40 ambulanze in tempo zero. La regione Veneto ha chiesto al governo di indire tre giorni di lutto regionale per le diverse nazionalità delle vittime. Noi perdiamo più di 3000 vite sulle strade italiane, molte nel fine settimana, quindi da ministro, da automobilista e da padre, abbiamo approvato delle nuove norme che adesso sono in mano al parlamento". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni per 'Sky 20 anni'.