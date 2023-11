Salvini: per la Lega l'uscita dell'Italia dell'Ue "non è un'opzione"

Roma, 28 nov. (askanews) - L'uscita dell'Italia dall'Unione Europea "per la Lega non è una opzione" ha detto Salvini, rispondendo ad una domanda sulle posizioni dell'alleato olandese Geert Wilders, nel corso di una conferenza alla Stampa Estera sulla giornata di domenica: la Lega riunirà a Firenze 14 delegazione di gruppi di destra di altrettanti paesi, per elaborare una piattaforma comune economica e ambientale per le elezioni europee del prossimo giugno.

E ancora su Wilders, il probabile prossimo premier olandese secondo Salvini stava "solo difendendo il suo paese" quando disse che non avrebbe mai dato un euro all'Italia dei fondi del programma Next Generation Ue. Come è possibile collaborare con chi ha opinioni opposte? "Altri hanno fatto dichiarazioni anche peggiori sull'Italia" ha detto Salvini, "lui ha difeso l'interesse nazionale olandese, legittimo, come Orban difende l'interesse nazionale ungherese, come i polacchi difendono i loro e io gli interessi degli italiani. L'interesse comune europeo lo metteremo sul tavolo europeo su alcuni macro temi".