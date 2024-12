Bruxelles, 19 dic. (askanews) - "Non sono preoccupato: sono fiducioso e determinato". Così Matteo Salvini, al summit dei Patrioti in corso a Bruxelles, a proposito della sentenza per il caso Open Arms, attesa per domani a Palermo. Parlando durante l'incontro, il leader leghista ha citato Ezra Pound: "Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui".