Salvini: in Abruzzo centrodestra ha vinto grazie a voti Lega

Verona, 12 mar. (askanews) - "Siamo stati determinanti, parlare di Lega in Abruzzo qualche anno fa sarebbe stato impensabile. I nostri 43mila voti sono quelli che hanno fatto vincere il centro destra. Siamo in Consiglio siamo in Giunta, sono contento". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di Alis Let Expo a Verona Fiera sul risultato elettorale in Abruzzo che ha visto la Lega scendere al 7,6%.

"Ovviamente un occhio è alle prossime regionali, con il Veneto nel 2025 che era e, per quel che mi riguarda, rimarrà orgogliosamente a guida leghista", ha aggiunto.