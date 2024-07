Salvini: Gronda? Se ne parla da 30 anni, inchieste non fermano Liguria

Roma, 15 lug. (askanews) - "Della Gronda si parla da 30 anni e la sinistra non l'ha mai voluta fino in fondo. Il nostro obiettivo è che la società privata Autostrade per l'Italia metta i soldi necessari per quest'infrastruttura utile per togliere traffico e inquinamento e portare ricchezza in Liguria. È chiaro che i costi sono saliti, però rimane un'infrastruttura strategica. È curioso che il Pd, che per 30 anni non l'ha fatta e ha approvato il progetto di cui stiamo parlando, chieda di modificare il suo stesso progetto, però tiriamo dritti. Le inchieste non fermano né me né la Liguria": lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "L'Italia del sì" alla stazione marittima di Genova.

"Oggi - ha concluso il ministro - stanno ancora stimando di quanto sono aumentati i costi. Però coi se e coi ma non si fa nulla. Sto riavviando opere pubbliche ferme da 40 o 50 anni. Vorrei chiedere agli amici del Pd che la Gronda non l'hanno fatta e oggi spiegano a noi come farla di dare una mano anziché proporre nuovi tracciati. È chiaro che oggi i 4,2 miliardi possono essere diventati 6 o 7 ma la Gronda di Genova è un'opera fondamentale".