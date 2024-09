Salvini boccia Ius scholae e Ius soli, no a scorciatoie cittadinanza

Genova, 27 set. (askanews) - "È fuori discussione che il centrodestra possa approvare lo Ius scholae, lo Ius soli o scorciatoie per la cittadinanza agli stranieri". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo per la presentazione della nuova Torre Piloti del porto di Genova.

"Anzi - ha aggiunto il vicepremier - per quel che riguarda me e la Lega proporremo una restrizione sia sui ricongiungimenti familiari che spesso e volentieri aggirano la normativa, che una legge apposita per togliere la cittadinanza agli immigrati che delinquono nel nostro Paese. Siamo già il Paese europeo che concede più cittadinanze rispetto a tutti gli altri. Non c'è bisogno di inventarsi nulla".

"Referendum? Andiamo a votare - ha concluso Salvini - ma secondo me il problema è assolutamente il contrario. Non darne di più e più in fretta ma toglierle a quelli che non se la meritano".