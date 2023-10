Salute, Aurigemma: prevenzione punto cardine per Regione Lazio

Roma, 10 ott. (askanews) - "La prevenzione svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della medicina. Purtroppo, per troppi anni è stata considerata un costo, mentre invece è un punto cardine sul quale questa amministrazione regionale vuole puntare per andare avanti. Oggi si è svolto un importante incontro sulla prevenzione e sulla terapia del tumore della prostata e su questo vogliamo continuare a lavorare, in sinergia con le aziende ospedaliere e con il personale sanitario, che svolge un ruolo determinante. Continueremo a fare incontri tematici, dal momento che siamo sempre più convinti che l'ascolto svolga un ruolo determinante nelle scelte che questa Regione deve fare. Continueremo quindi su questa strada, lavorando soprattutto sulla prevenzione, che, secondo me, sarà il futuro della medicina". Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, a margine del seminario dal titolo "Prevenzione, terapia e ruolo della digital health nell'Ipb e nel tumore della prostata", promosso da IISMAS e organizzato da DreamCom, con il patrocinio della Regione Lazio.