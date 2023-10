Salone Giustizia, Tabacchiera: multiprofessionalità fondamentale

Roma, 26 ott. (askanews) - Massimo Tabacchiera, presidente Confapi Lazio, presente al Salone della Giustizia. Così si sofferma sul tema Avvocatura a sostegno delle imprese:

"Come stiamo rivedendo il sistema dell'avvocatura con studi molto professionali che si associano con multiprofessionalità, questo diventa fondamentale per il mondo della piccola e media impresa che fa estrema fatica a districarsi nel mondo della burocrazia e nel rapporto con la PA. In sintesi, questo strumento di grossi studi che ti assistono anche dal punto di vista del diritto amministrativo, pensiamo ai bandi di gara, diventa per noi strumento di facilitazione nel contatto con la PA. Ed è utile anche per la pubblica amministrazione. Un argomento dunque da approfondire perchè importante".